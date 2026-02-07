Martim Fernandes já está recuperado e trabalhou sem limitações, este sábado, no treino do FC Porto.

O lateral tinha sofrido uma fascite plantar no pé direito no jogo com o Casa Pia, mas foi dado como apto pelo departamento médico dos dragões, a dois dias do Clássico. No boletim clínico continuam ainda Nehuén Pérez e Luuk de Jong, que realizaram tratamento e trabalho de ginásio.

O FC Porto volta a treinar no domingo, no Olival. O treinador Francesco Farioli vai, depois, projetar a receção ao Sporting em conferência de imprensa, às 12h45.

O Clássico no Dragão, da 21.º jornada da Liga, está marcado para as 20h45 de segunda-feira.