Martim Fernandes tem apenas 16 anos, mas já joga na equipa B do FC Porto, equipa na qual partilha o balneário com jogadores com mais do dobro da sua idade.

Como é o caso de Silvestre Varela, o capitão da equipa secundária dos dragões.

Mas mais do que essa diferença de idades, Martim e Varela partilham uma história antiga. Talvez uma história da qual só o mais novo tivesse memória.

Até esta segunda-feira. Porque o FC Porto não deixou passar em claro que a relação entre os dois companheiros de equipa vem de longe.

Vem dos tempos em que um pequeno Martim pedia fotografias com o ídolo Varela, então na equipa principal do FC Porto.

Agora, companheiros de equipa, continuam a tirar fotos juntos.