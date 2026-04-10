Substituído aos 19 minutos do FC Porto-Nottingham Forest, Martim Fernandes tem uma entorse de média gravidade no tornozelo direito.

A ressonância magnética realizada pelo lateral portista após o jogo da Liga Europa descartaram, noticiou O Jogo e confirmou também o Maisfutebol, uma lesão mais grave, mas ainda assim o grau implica o afastamento das opções de Francesco Farioli por algum tempo.

Para já, é baixa certa para a deslocação do FC Porto no domingo ao Estádio António Coimbra da Mota, onde os azuis e brancos vão defrontar o Estoril.

Martim Fernandes teve um jogo azarado. Pouco antes da lesão, que aconteceu após ser atingido por um adversário projetado por Gabri Veiga contra ele, marcou na própria baliza numa tentativa de atraso a Diogo Costa.