Definindo como metas para 2025/2026 «ganhar tudo e deixar marca em todos os jogos», Martim Fernandes diz preferir os ideais táticos do novo treinador, Francesco Farioli, que quer «repor a mística do FC Porto e uma equipa com raça de dragão», partilhou o defesa.

«A equipa técnica é muito competente. Estamos a voltar a jogar num sistema de quatro defesas e eu, pessoalmente, prefiro esta tática. Noto que estamos a enquadrar-nos bem com as ideias do mister», referiu Martim Fernandes, citado pelo site do clube.

O plano desenhado para a nova temporada é claro. «Queremos, todos, voltar a ser o que éramos», partilhou o jovem lateral-direito, de 19 anos, que vê os reforços que já se juntaram ao plantel portista a adaptarem-se da melhor forma.

Admitindo ter a expetativa de poder vir a ser chamado à Seleção nacional, Martim Fernandes falou ainda do número que gostava de ter na sua camisola, no FC Porto. «Gosto do 52, foi o meu primeiro número enquanto jogador profissional. Claro que também gostava de ter o número 2, mas ainda estamos a tentar resolver isso».

O plantel do FC Porto cumpre, até ao dia 25 de julho, o estágio de pré-temporada, em Aigen im Ennstal, na Áustria.