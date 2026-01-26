FC Porto
Há 39 min
Martim: «Marcar por este grande clube é um sonho tornado realidade»
Defesa do FC Porto apontou um grande golo na vitória frente ao Gil Vicente
Martim Fernandes, autor do segundo golo do FC Porto no triunfo por 3-0 frente ao Gil Vicente, em declarações à Sport TV:
Estreia a marcar pela equipa principal do FC Porto
«Este prémio é muito especial para mim, tal como o golo, que foi o primeiro por este grande clube. É um sonho tornado realidade. Isto sem desvalorizar a equipa, que confia em mim. Fizemos um bom jogo.»
Martim Fernandes com um golaço 🤯#sporttvportugal #LIGAnaSPORTTV #LigaPortugalBetclic #FCPorto #GilVicente #betanolp pic.twitter.com/2h51zYICI9— sport tv (@sporttvportugal) January 26, 2026
