Martim Fernandes, autor do segundo golo do FC Porto no triunfo por 3-0 frente ao Gil Vicente, em declarações à Sport TV:

Estreia a marcar pela equipa principal do FC Porto

«Este prémio é muito especial para mim, tal como o golo, que foi o primeiro por este grande clube. É um sonho tornado realidade. Isto sem desvalorizar a equipa, que confia em mim. Fizemos um bom jogo.»

