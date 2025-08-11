VÍDEO: Martim Fernandes sai de maca e com queixas no joelho
Jovem lateral deixa relvado com suspeitas de lesão grave. Bednarek também foi substituído por problemas físicos
Problemas para Francesco Farioli: Martim Fernandes lesionou-se no jogo com o Vitória de Guimarães e teve de sair do campo de maca.
Aos 52 minutos, o lateral, que estava a jogar na esquerda devido à lesão de Francisco Moura, tentou travar Vando Félix, mas perdeu o lance e, na arrancada a seguir, apoiou mal a perna esquerda no relvado e ficou agarrado ao joelho esquerdo.
O jovem defesa portista foi assistido dentro de campo e saiu de maca, com suspeitas de lesão grave. Zaidu entrou para o seu lugar.
Cerca de dez minutos depois, após um corte junto à linha, Jan Bednarek ficou com queixas e também foi substituído, desta feita por Dominik Prpic.
