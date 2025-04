Confrontado com as palavras de André Villas-Boas, que considerou que o Clássico é o «jogo da época» para o FC Porto, Martín Anselmi alertou que o Benfica também está obrigado a vencer para manter-se no topo da Liga.

«Sem dúvida que este jogo é especial e todos nós que representamos a camisola do FC Porto somos privilegiados por amanhã [domingo] estarmos a defender estas cores, com a importância que tem este jogo, tanto para nós como para eles. O Benfica não pode perder a liderança no Dragão. Sabemos da importância que tem o jogo e, como em todos os jogos, o FC Porto tem de ir em busca dos três pontos», disse o técnico portista, na conferência de imprensa de antevisão à partida.

Anselmi garante que desde que é treinador sempre quis participar neste tipo de jogos e, por isso, coloca as expetativas bem lá em cima para o jogo de muitos duelos, normal para um FC Porto-Benfica.

«Desde que sou treinador, quis sê-lo para participar em encontros como este e estar em cenários deste género. As expetativas são altas, quero estar com os adeptos e participar num jogo de enorme importância. Estamos cientes do adversário que vamos defrontar, mas o foco está na nossa tarefa e no nosso trabalho. Vai ser um jogo com muitos duelos, como é normal neste tipo de encontros», acrescentou.