Martín Anselmi reagiu, este sábado, ao acordo entre Cruz Azul e FC Porto. O treinador dos dragões manifestou o agrado pelo fim do diferendo entre os dois clubes, mas lamentou a postura dos mexicanos

«Pessoalmente, é um tema um pouco sensível. Dizem que o tempo cura tudo e não me quero alongar, porque este é um espaço do FC Porto e para o FC Porto. Algum dia gostaria de me poder sentar e explicar sobre esta situação que foi resolvida nestes dias. É um tema sensível, tanto eu como a minha família sofremos por muito tempo. As coisas são como são e como disse no dia em que fui apresentado no FC Porto. Havia um acordo e esse acordo não se respeitou. Depois disso, houve uma situação limite e uma entidade teria de decidir o que fazer com esse acordo. As partes acordaram-se pelo mesmo valor que anteriormente porque havia um acordo», começou por dizer o treinador argentino, em conferência de imprensa.

Anselmi criticou ainda os reparos públicos que o Cruz Azul fez. «Diz-se muita coisa. Os valores estão aí, o FC Porto publicou-os. Deixem de mentir à pessoas. Não há insolvência, nem acordo de confidencialidade. Isso é mentira. As coisas são transparentes, vamos ser transparentes. Está aí o acordo e os números. »

«Não quero ir contra o meu clube anterior. O carinho que tenho pelo Cruz Azul e pelas pessoas de lá... nem imaginem o que significa para mim. Foi um tema sensível este tempo todo pelo que vivi e pelo que os adeptos do Cruz Azul me fizeram sentir. É impossível esquecer-me disso algum dia.»