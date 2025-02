Após a eliminação do FC Porto na Liga Europa em Roma, Samu criticou o comportamento da equipa - em particular de Eustáquio no lance que originou a expulsão do médio - e queixou-se de não ter ocasiões de golo suficientes durante os jogos.

Na antevisão ao jogo desta segunda-feira com o V. Guimarães, o treinador dos azuis e brancos foi confrontado com as declarações do jogador espanhol.

«Aqui, neste espaço [conferências de imprensa], vão encontrar um treinador e um líder de grupo vai falar pouco do que se passa da porta para dentro. Gosto que sejamos - todos os que fazem parte do FC Porto - uma grande família. As coisas que acontecem em qualquer família resolvem-se dentro de portas», começou por responder Martín Anselmi.

O treinador argentino vincou que é importante que os jogadores aprendam a controlar melhor as emoções em momentos de pós-jogo, ora em momentos de euforia depois de vitórias, ora na frustração após derrotas. «As emoções são difíceis de controlar em qualquer situação da vida. E é um bom desafio que temos enquanto seres humanos: controlar as nossas emoções. Porque é a única coisa que podemos controlar. Só podemos controlar o que fazemos com as nossas emoções, não o que os outros fazem. É difícil controlá-las. Temos de aprender a controlar as nossas emoções para podermos ser melhores», acrescentou, falando de seguida mais concretamente no caso de Samu.

«Ele vai aprender a controlar as emoções e estou certo de que é um grande profissional, um grande futebolista e um grande companheiro. O que tínhamos de fazer já fizemos e virámos a página», rematou.