O treinador do FC Porto, Martín Anselmi, abordou este domingo a possibilidade de Tomás Pérez reforçar os dragões – tal como o Maisfutebol noticiou horas antes – e assumiu que o jovem médio argentino pode fazer o papel de líbero na equipa, que já foi visto a espaços na vitória ante o Maccabi Tel Aviv.

Na conferência de imprensa de antevisão ao jogo com o Rio Ave, marcado para as 20h45 de segunda-feira, da 20.ª jornada da Liga, Anselmi falou do que vê no papel de líbero na equipa.

«A posição de líbero, nós não a imaginamos só desde o ponto de vista defensivo. É um papel a cumprir tanto a defender como a atacar. Muitas vezes esse “central do meio”, faz de médio centro no jogo. Há que entrar e sair dessa função consoante o que o jogo pedir. Vimos no Stephen [Eustáquio] um jogador dinâmico, a entrar e a sair, com velocidade para cobrir os espaços», disse Anselmi, em conferência de imprensa.

O técnico acrescentou que viu mais Alan Varela «como médio centro», mas que há dinamismo e as funções podem ir alterando no jogo, consoante a construção e a saída, acabando por, finalmente, responder sobre o possível reforço Tomás Pérez, mas de forma curta.

«O Tomás Pérez é um jogador que o clube tinha visto e creio que também podemos imaginá-lo nessa função», referiu.