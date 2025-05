Martín Anselmi, treinador do FC Porto, em declarações na sala de imprensa do Estádio do Bessa, após a vitória por 2-1 sobre o Boavista, na penúltima jornada da Liga:

«[Como analisa a vitória?] No início, desfrutei de como estava a jogar a equipa. Fizemos a meia-hora mais completa desde que estamos aqui, a equipa fluía como gostamos, tinha profundidade, paciência e um ritmo de que gosto. O adversário não tinha remates à baliza. Depois, há uma jogada infeliz com um penálti que entendo, mas lamento. Eles metem-se no jogo, estás a jogar com um adversário que tem de lutar até ao final, que tem de dar tudo por tudo, podíamos ter matado o jogo numas quantas transições e, com a expulsão do Nehuén Pérez, a competitividade e luta esteve lá quando tinha de estar. Às vezes temos de sofrer e a equipa esteve presente em todo o jogo.»

«[Com a derrota do Sp. Braga, foi um fim de semana perfeito?] Foi um fim de emana espetacular para mim porque ganhamos. E por como jogou a equipa, porque jogou bem. Para mim, não é igual ganhar e não fazer um bom jogo. Merecemos a vitória, controlámos com bola. Pressionámos quando tínhamos de pressionar, sempre juntos. Por isso foi um fim de semana espetacular. Tínhamos de ganhar este jogo e temos de ganhar o que vem. Quanto mais jogos ganhas, mais alto na tabela vais estar. Queremos fechar esta temporada difícil em casa com a nossa gente. Hoje estiveram espetaculares, o clima que se viveu… desfrutei das pessoas a apoiar-nos todo o jogo.»

«[FC Porto esteve bem defensivamente e não permitiu muito ao Boavista] Gostamos de estar juntos e, para isso, temos de estar próximos. Juntos, atacamos bem e defendemos ainda melhor, porque vamos estar perto na recuperação da bola. O que se viu hoje é produto de muito trabalho e de ser valente da parte deles, que tentam sempre melhorar, dispostos a ver as imagens e repetir. A equipa está a evoluir na forma como gostamos de jogar. É um prémio ao trabalho. É algo que, como equipa técnica, gostamos. Estar curtos, juntos. Não é fácil mudar algo que não vens fazendo e que requer muito trabalho, que requer conexão entre os jogadores e tens de insistir quando em algum jogo não saiu bem e custou um golo. Fazemos a análise de todos os detalhes, que às vezes são invisíveis.»

«[Terceiro lugar é amargo?] Se o FC Porto não termina em primeiro… este clube trabalha para isso. É uma pergunta que se responde por si.»