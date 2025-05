Martín Anselmi, treinador do FC Porto, em declarações na sala de imprensa do Estádio do Bessa, após a vitória por 2-1 sobre o Boavista, na penúltima jornada da Liga:

«[Mora assinou mais um golaço] Quando um jogador tão jovem aparece e começa a ter estas exibições, a demonstrar-se como está, gera-se um ruído ao redor dele que é tremendo e vocês [jornalistas] têm responsabilidade. Também eu, os companheiros e ele a temos. Mas também vocês devem cuidar do Rodrigo. É um rapaz espetacular e tem uma humildade tremenda, tem os pés assentes na terra, treina sempre bem, escuta, mas não é fácil estar preparado para que apareça tanto ruído de um dia para o outro. Nunca podemos perder de vista que é um miúdo, um adolescente que é feliz dentro do relvado. Gosto de entendê-lo assim e convido-o a ser sempre assim. Foi assim que chegou até aqui e, se continuar assim, não terá teto. Convido-vos também a apoiá-lo.»