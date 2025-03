André Villas-Boas anunciou que Martín Anselmi é o treinador do FC Porto para a próxima época e o treinador reagiu, este sábado, em conferência de imprensa, considerando que a mensagem do presidente dá ainda mais força ao projeto que ambos estão a construir para o futuro.

«Sempre senti o apoio do presidente, sempre soube do projeto que queríamos construir juntos e sempre soube que ia contar com o total apoio do André sobre tudo o que diz respeito ao FC Porto», começou por dizer o treinador na conferência de imprensa de antevisão do jogo com o Estoril.

«Temos conversas diárias, semanais, sabemos o caminho que queremos percorrer, sabemos para onde nos estamos a dirigir. Sabemos o FC Porto que queremos construir. Não queremos um FC Porto de hoje, queremos um FC Porto de sempre. Não queremos resolver apenas os problemas de hoje. Na Argentina costuma-se dizer, “pão para hoje, fome para amanhã”. Vivemos um pouco assim na Argentina, a resolver os problemas do dia-a-dia, sem tempo para os problemas de amanhã. Queremos resolver os problemas de hoje, mas já a pensar no amanhã», acrescentou.

O treinador já conhecia o teor da mensagem do presidente, mas considera que o projeto fica fortalecido depois a tornar pública.

«Também entendemos que leva tempo, é um processo. Obviamente quando o presidente o manifesta publicamente, dá-nos uma mensagem muitíssimo mais forte para todos. Estou muito feliz por pertencer ao FC Porto, estou feliz pela forma como as pessoas trabalham aqui, estou feliz com a ambição sobre o que queremos fazer. Ele reafirmou tudo o que já sabíamos. Agora temos de nos preparar para o que aí vem para que se comece a ver aquilo que tanto queremos construir», destacou ainda.