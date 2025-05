Assim como tinha feito após a derrota na Amadora, Martín Anselmi garantiu que compreende a frustração dos adeptos do FC Porto. O técnico argentino reconheceu que faltou «competitividade» à equipa diante do Estrela, algo que considera inegociável.

«Tenho de me focar no que temos de fazer, há muito trabalho por fazer. Os adeptos manifestaram o seu descontentamento e tem direito a fazê-lo. Sabemos que amanhã [sexta-feira] vão estar presentes em casa e que nos vão apoiar. Porque um adepto é assim, já o expliquei muitas vezes. Espera-se um jogo toda a semana, por vezes viajas muito com ilusão e ver a tua equipa a ganhar. Ganhar é o mais importante, mas nunca se pode tirar ao adepto a competitividade, a competitividade é tudo. Se competes, estás mais perto de ganhar. Quando não competimos da forma como queremos e vêm as críticas, são válidas. Porque o adepto também soube aplaudir quando não se ganhou, mas a competitividade foi a que se esperava. Não podemos oferecer nada. Em todos os jogos se viu um FC Porto competitivo e neste último faltou essa competitividade, que foi algo que já falamos com os jogadores. Isso é que não pode acontecer», vincou Anselmi, na antevisão ao jogo com o Moreirense.

Anselmi negou ainda qualquer mal-estar no FC Porto, nomeadamente com o diretor desportivo Andoni Zubizarreta. «O ambiente é excecional, temos todos muito boa relação todos no dia a dia do FC Porto, gostamos de estar juntos e de falar de diferentes situações. Quanto ao plantel, está com vontade de vingança, de acabar a época da melhor maneira. Vivemos de competir, quando sentes que não competiste da melhor maneira, queres que venha o próximo jogo o mais rápido possível. Queremos competir de novo. Não vejo ruído nenhum, não vejo nada de estranho. Não tenho nada para comentar nesse aspeto.»

Quanto às últimas três jornadas do campeonato, Anselmi garantiu que só as vitórias interessam. «Temos três jogos, temos de os preparar ao máximo e de ir buscar os três pontos nos três jogos. Não pode existir relaxamento, temos de os preparar como se deve, é um compromisso que devemos a nós próprio e aos nossos adeptos.»

Alan Varela vai falhar a receção ao Moreirense por castigo, mas o treinador do FC Porto garantiu que tem soluções dentro de portas para colmatar a ausência do compatriota no meio-campo.

«Encontrámos algumas soluções táticas. O Alan é muito importante para nós, mas temos argumentos para suprimir a sua ausência», assegurou.

O FC Porto-Moreirense, da 32.º jornada da Liga, está marcado para as 20h15 desta sexta-feira, no Estádio do Dragão. Poderá acompanhar a partida AO MINUTO no Maisfutebol.

O Maisfutebol solicitou uma pergunta na conferência de imprensa, mas o pedido não foi atendido. Assim, ficam aqui três tópicos que estavam em cima da mesa para perguntar ao treinador do FC Porto: rendimento de Pepê, que ainda não marcou ou assistiu desde que Anselmi chegou; que tipo de trabalho pede a Samu e se isso tem impedido o avançado espanhol de marcar os golos que marcou no início da temporada; quais os objetivos mínimos definidos para as últimas três jornadas e se os resultados desses jogos podem influenciar o futuro do treinador a curto prazo.