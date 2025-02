Declarações de Martín Anselmi, na sala de imprensa do Estádio do Dragão, após o empate entre FC Porto e Sporting (1-1) em jogo da 21.ª jornada da Liga:

«Primeira parte de muito respeito da nossa parte? Não creio que a palavra seja essa. Na primeira parte, saltámos com Pepê e o Samu na frente. O Moura seguia com o lateral direito, o Eustáquio com o lateral direito. Houve situações em que nos antecipámos e roubámos a bola. Na segunda parte, tivemos mais duelos entre laterais e controlámos o jogo, depois de uma primeira parte muito dividida. É uma questão tática. Na segunda parte fomos mais agressivos.»

«O mais importante é a evolução que a equipa teve com tão poucos treinos. Tivemos três ou quatro sessões de recuperação. O mais importante é o que se vê em campo, a vontade de competir até ao fim do encontro que se viu nestes três jogos. O nosso modelo continua a melhorar, sobretudo na construção. Todavia, este é um trabalho que leva tempo, para que esteja afinado como queremos. A cada dia devemos ser melhores. Agora estamos mais juntos, a equipa está mais unida em campo, corrigimos os posicionamentos e fomos mais fluídos na construção. Estou contente pela competitividade dos jogadores.»

«Na primeira parte tentámos jogar com dois avançados, contra dois centrais, tentando encurtar o espaço. Jogámos com o Pepê a sair a jogar mais, mas não conseguiu encontrar espaços. Por isso, na segunda parte, veio para dentro, dando espaços no corredor para o Francisco Moura explorar. O Pepê fez uma segunda parte muito boa. Depois, o Gonçalo Borges entrou como extremo, mas sem variar de sistema. Fizemos entrar um ponta-de-lança e acabámos a jogar com dois médios – Vieira e Eustáquio – com Mora e Pepê entre linhas, e Namaso e Samu na área. Havia muita gente no ataque. Criámos uma linha de cinco, para que fossemos mais rápidos.»