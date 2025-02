Martín Anselmi diz que os jogadores do FC Porto estão ainda a habituar-se não só ao modelo de jogo imposto pela sua equipa técnica, como uma nova «intensidade» física, estabelecendo um paralelismo com Vítor Bruno.

Anselmi fez uma pequena antevisão à Sport TV, na manhã desta quarta-feira, ao Roma-FC Porto, da Liga Europa. Aí, falou sobre a gestão física do plantel.

«Assim como preparamos os jogadores para um sistema tático diferente, também os preparamos fisicamente para exigências distintas. Há necessidades diferentes. À medida que vamos competindo, vamos preparando fisicamente o plantel para que joguem à nossa intensidade, que é distinta à que estavam acostumados. Estamos a fazer isso sem ter por base a pré-temporada, mas estão a conseguir fazê-lo bem», disse Martín Anselmi.

Depois de um empate a uma bola diante da Roma, no Estádio do Dragão, o FC Porto visita a capital italiana para a segunda mão do play off de acesso aos oitavos de final da Liga Europa. Anselmi não revela nada sobre o onze inicial mas anteviu a partida.

«Vai ser um jogo equilibrado, com duelos constantes. A equipa que vencer mais duelos vai ficar mais perto de ganhar. Temos de tratar de ganhar os ressaltos e detetar onde podemos ferir a Roma», disse o argentino.

Esvaziando uma questão sobre o futuro de Fábio Vieira - remetendo a resposta para o fim da temporada -, Ansemi falou ainda das cerimónias fúnebres de Pinto da Costa.

«Aconteceram muitas coisas. Viveu-se uma linda homenagem. Pude estar na rua, caminhar com os adeptos e fazer parte de algo que, não sendo uma boa notícia, foi um acontecimento importante. Deu-me muita conexão ao FC Porto», afirmou.