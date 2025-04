Declarações do treinador do FC Porto, Martín Anselmi, à SportTV, após a vitória por 1-0 ante o Casa Pia, em jogo da 29.ª jornada da Liga:

«Foi uma equipa com atitude, desde o primeiro minuto mostrou as suas intenções e desejo de ganhar. Com esta atitude de reverter o que se passou no fim de semana passado.»

«Sabíamos que podíamos ter superioridade por dentro, os médios deles podiam ser atraídos pelo Alan Varela e pelo Stephen Eustáquio e podíamos encontrar o Pepê ou o Fábio Vieira nas costas, isso aconteceu no primeiro golo.»

[Se pedisse ao presidente para Rodrigo Mora ficar na próxima época:] «O Rodrigo? Estará connosco na próxima época. Temos a certeza.»

«Temos de pensar em nós, no nosso trabalho, até ao fim, competir em cada jogo.»