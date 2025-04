Martín Anselmi falou de Samu, que frente ao Casa Pia foi suplente utilizado, entrando apenas aos 66 minutos. Será que já recuperou do problema físico sofrido no clássico com o Benfica?

«Foi uma semana especial para Samu. Preferimos preservar o primeiro dia para ver como ele estava ao nível desse problema físico. Não conseguiu treinar nos primeiros dias, mas já treinou nos últimos dias», começou por dizer Martín Anselmi.

«Vai estar disponível para o jogo. Perguntas-me se já está a cem por cento? Não sei, temos de ver como evolui até lá. Mas sim, vai estar disponível para o jogo e sim, a evolução tem sido boa em relação ao que se passava na semana passada».

Em sentido contrário, o treinador referiu que o FC Porto tem uma baixa certa.

«O William Gomes não vai ser convocado, ainda está a fazer recuperação», frisou.