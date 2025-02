Martín Anselmi deu uma longa resposta em conferência de imprensa, quando questionado sobre se admite rever a ideia de jogo que trouxe para o FC Porto. O técnico argentino garantiu que vai insistir no modelo que idealizou e alongou-se na análise ao rendimento da equipa.

«O meu trabalho como treinador consiste em, principalmente, tomar decisões. Para tomar decisões, tenho de ter fundamentos. E esses fundamentos têm de partir de entender os porquês. E os porquês vêm de análises profundas de um jogo, de dois jogos ou de três jogos», começou por dizer Anselmi, na antevisão à visita ao Arouca.

«A análise que fazemos como equipa técnica é o contexto, o rival, o que funcionou, o futebol português, o todo. Vamos, a partir dessa análise, encontrando fundamentos que nos façam entender se há algo para mudar ou não. Essa pergunta parte de uma análise só pelo resultado, se é branco ou preto, se ganhamos ou perdemos. Eu tenho de entender que não é o mesmo. Posso ter 50 remates à baliza e não marcar. Tenho de entender de onde vêm esses remates para saber se o que estou a fazer está bem feito ou não. Se me pergunta a nível da intensidade, agressividade, pressão, recuperação após perda, tragam os dados e vemos se o FC Porto está a defender bem ou mal, porque o FC Porto recupera a bola rapidamente e de forma muito intensa. Quero ver uma equipa que pressiona, que vai ao campo do adversário e lhe tira a bola o mais rápido possível. Como o quero fazer, pode variar. Defendemos com cinco? Se quiserem, trago um quadro [aponta para o ecrã atrás] e vemos com quantos jogadores defendemos. Porque saltamos e deslocamo-nos consoante o adversário. Tenho de mudar o sistema a nível defensivo? Não. Não vejo porque fazer uma mudança, porque pressionamos e roubamos a bola como queremos», prosseguiu.

«Não podemos controlar tudo no jogo. Há que analisar o porquê disto em vídeo. Gosto de ter este debate porque nos enriquece, estes debates são mais profundos do que remates à baliza ou situações de golo. Gosto de entender o porquê de cada situação. Ofensivamente, não temos a quantidade de remates que devia ter o FC Porto e tenho de analisar o que está a passar. A minha obrigação como treinador é que melhore o FC Porto e se aproxime do FC Porto que quero. O resultado é o fim, é ganhar. Agora, como vamos ganhar? Temos de trabalhar nisso. Trabalho no como e, nesse como, há uma análise. Quando encontro um porquê de que algo não está a funcionar, eu mudo. E no que está a funcionar, temos de melhorar. Não mudar tudo, pequenas coisas», acrescentou.

O FC Porto já sofreu oito golos nos sete jogos com Anselmi no comando, mas o treinador argentino não está preocupado apenas com esse momento do jogo.

«Não é a minha maior preocupação. Quero fazer golos. Uma equipa, para ser campeã, tem de sofrer poucos golos. Podes ganhar todos os jogos 1-0, mas para ganhar 1-0 precisas do zero, é muito importante terminar com a baliza a zeros e trabalhar para que o FC Porto sofra menos golos. Não é o que mais me preocupa, mas ocupa-me que trabalhemos para terminar a baliza a zero», rematou.