Martín Anselmi abordou de forma sintética o estágio pós-clássico que a equipa teve de cumprir, na sequência da derrota frente ao Benfica (1-4), no passado domingo, no Dragão.

«Somos profissionais. Perder nunca é bom. Perder dói-nos, mas também gera fome de conquista. Tenho um grupo com sede de vingança. Neste jogo vamos dar a imagem que queremos», afirmou o treinador do FC Porto na antevisão do embate frente ao Casa Pia.

Anselmi aproveitou o momento para elogiar o próximo adversário, que considera «uma equipa faz as coisas bem, que tenta atacar de forma organizada, sabe passar, faz bem a pressão e é organizada a defender».

«É um adversário que tem feito bem as coisas. Temos de ir a casa deles buscar os três pontos», afirmou ainda o técnico argentino, salientando que «o prestígio está em jogo»: «Sempre há algo para perder e para ganhar. Controlamos o que queremos fazer. Queremos ser uma equipa com sede de revolta.»

O FC Porto defronta o Casa Pia, em Rio Maior, este sábado, a partir das 20h30. Este jogo, a contar para a 29.ª jornada da Liga terá acompanhamento AO MINUTO no Maisfutebol.