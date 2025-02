Anselmi: «Vamos viver muitas noites mágicas no Dragão»

O empate no clássico deixa o FC Porto a oito pontos do líder Sporting, mas mesmo assim Martín Anselmi não atira a toalha ao chão.

«A essência da equipa foi demonstrada em campo e isso vale também para o campeonato. Isto é até ao fim! Enquanto o FC Porto puder aspirar ao título, vamos até ao fim. E a jogar assim estamos mais perto de lutar pelo campeonato do que o contrário», disse o técnico do FC Porto na conferência de imprensa após o seu primeiro jogo no Dragão, em que salientou o ambiente do estádio.

«Quero viver isto mais vezes. Fiquei encantado com este contexto, com o ambiente, com a gente, como os adeptos nos transmitiram apoio até ao fim. Vamos viver muitas noites mágicas no Dragão», concluiu.