William Gomes pode fazer a sua estreia pelo FC Porto frente ao Rio Ave, nesta segunda-feira, em jogo da 20.ª jornada da Liga.

Martín Anselmi revela que o reforço brasileiro está «física e desportivamente apto para jogar», porém, deixa uma ressalva sobre o extremo de 18 anos.

«Vamos inscrevê-lo nas próximas horas, para ver se é possível a sua estreia. Creio que estará em breve resolvido», diz o técnico do FC Porto na conferência de imprensa que decorreu ao início da tarde no centro de estágios do Olival.

O FC Porto defronta o Rio Ave esta segunda-feira, a partir das 20h45. O Maisfutebol estará em Vila do Conde para acompanhar o jogo AO MINUTO.