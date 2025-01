Presidente, treinador e sete taças internacionais que brilham no palmarés do clube.

Foi assim que o FC Porto apresentou Martín Anselmi, no Museu do Estádio do Dragão, destacando os troféus internacionais numa espécie de recado ao Cruz Azul, de que este é um clube de elite – o que contará para efeitos de indemnização pela rescisão do técnico.

Anselmi mostrou-se agradecido, explicou a saída do clube mexicano – classificando os últimos dias como um «processo de difamação» para sujar o seu nome, depois de um acordo ter sido alcançado, tal como explicou Villas-Boas. O argentino de 39 anos detalhou também, tanto quanto possível, o seu modelo de jogo.

Na primeira fila, além dos elementos da equipa técnica – com quatro nacionalidades – e da estrutura do FC Porto – com Zubizarreta e Jorge Costa ao centro –, estava Bárbara, a mulher do treinador, que o acompanha desde a adolescência, que não escondeu a emoção. Estava acompanhada dos dois filhos do casal, o mais velho visivelmente entusiasmado com a camisola do FC Porto, que momentos depois de ter sido oferecida ao pai já estava nas suas mãos e teve até direito a um beijinho.

No final, houve direito a uma mensagem de presidente e treinador no livro de honra do Museu do FC Porto.

«Ao som do tango argentino, na esperança de muitas vitórias e muito sucesso no FC Porto! Que sejas muito bem-vindo, Martín», escreveu Villas-Boas para a posteridade, com o novo treinador dos dragões a puxar do seu lema de vida para gravar uma mensagem no tal livro de honra, que aguarda vitórias sem igual: «Emocionado, agradecido, entusiasmado e convencido de que vamos construir um grande caminho juntos. Nada acontece por acaso. Se acontece, é porque o procurámos.»

Momentos antes, Villas-Boas havia cumprido a tradição de oferecer a camisola azul e branca às listas, personalizada e com um 2027 nas costas, para assinalar a duração do contrato. Presenteou também Anselmi com um cartão de associado.

A partir de hoje, Martín é técnico, sim, mas também adepto e o sócio número 147 030 do FC Porto.