No final do jogo com o Vitória de Guimarães, Martín Anselmi já sentiu alguma insatisfação dos adeptos do FC Porto. Após um mês no comando dos dragões, o treinador argentino reconhece que entende o sentimento dos portistas, mas garante que a equipa está no caminho certo.

«Também disse que, antes de ser treinador, fui adepto. Sei o que é ir ver o nosso clube a outro país, ir apoiar, chorar pela nossa equipa, o ganhar, o perder. Os adeptos, no geral, são o mais importante que há no futebol. Sem eles, não existiria o futebol. Há jogadores, os treinadores saem. Mas sem gente que consuma o futebol, não há futebol. Entendo-os e respeito-os muito. Depois, vem o contexto e o caminho. Entendo e respeito [que os adeptos duvidem]. O meu trabalho é dar ao adepto essas alegrias e para isso temos de ser firmes no que estamos a fazer. Eu sei o que estamos a fazer, vamos conseguir transmitir o que estamos a trabalhar», sublinhou Anselmi, na conferência de imprensa de antevisão à visita ao Arouca.

O técnico dos azuis e brancos também admitiu que o FC Porto precisa de «aprender a resolver os jogos».

«No primeiro jogo na Sérvia, vencemos por 1-0. Mas não soubemos resolver o jogo, porque o Maccabi ter ocasiões de golo e ou tivemos sorte ou defendemos essas ocasiões. Não é assim que gosto de terminar os jogos. Com o Farense talvez menos, mas também acabamos a ganhar, mas não da forma como gosto de terminar os jogos», confessou.

«Parece que fazemos tudo bem, mas, se fizéssemos, ganhávamos todos os jogos. Temos muitas coisas para melhorar, é a análise que faço. Tem a ver com espaços, pressão e há que entender como defender com a bola, controlar o jogo com a bola para poder ter uma vantagem maior para acabar melhor os jogos. Se tenho a bola, não vão empatar. Com o V. Guimarães, quatro minutos antes da bola que termina em golo, tivemos uma falta no mesmo lugar. E saímos a jogar com a bola. Temos de procurar jogar, defender-se com bola é cuidar da bola», alertou.

O FC Porto joga no reduto do Arouca este sábado, a partir das 18h00, em jogo da 24.ª jornada da Liga, que poderá seguir AO MINUTO no Maisfutebol.