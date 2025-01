Martín Anselmi já deixou a Cidade do México e deu mais um passo para assumir o comando técnico do FC Porto.

Depois de um atraso de várias horas no voo da Aeromexico, o técnico argentino de 39 anos deixou a capital mexicana, esta manhã, e ruma a Madrid, onde tem chegada prevista para esta noite, por volta das 23h30, ao aeroporto de Barajas.

Anselmi viajou sem a companhia dos seus assistentes, que até estiveram no aeroporto, prontos a embarcar, mas voltaram atrás e vão orientar o treino da equipa do Cruz Azul, no centro de treinos de La Noria, depois de terem sido notificados pelos serviços jurídicos do clube.

O técnico também foi notificado para comparecer no treino, mas decidiu continuar viagem. Dado não ter conseguido uma ligação ainda hoje entre Madrid e o Porto, Anselmi chegará à Invicta apenas este sábado.

O treinador foi abordado pelos jornalistas à partida, tendo revelado já haver acordo entre os clubes: «Comunicaram-me do FC Porto que já um acordo, falta apenas tratar de uns detalhes.»

Porém, o Cruz Azul já veio a público negar a existência de qualquer entendimento, exigindo que Anselmi cumpra as suas obrigações contratuais.