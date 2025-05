Rodrigo Mora leva quatro golos nos últimos seis jogos do FC Porto, contudo, Martín Anselmi não entende que a equipa esteja dependente do jovem de 17 anos. O treinador argentino, em conferência de imprensa, salientou que o talento do avançado só aparece devido ao trabalho da restante equipa.

«Isso não me diz nada do nível da equipa. Para que o Mora faça golos, há todo um trabalho atrás, não só dele, mas de uma equipa. Como sempre, vivem do resultado, o golo é um resultado, tem impacto, o que não tem impacto, não veem. Se foi golo ou não, se foi falta ou não, vivem só do que tem impacto e o golo tem impacto. Por isso, como ele fez golos, dizem que o Rodrigo está num bom nível e todos os outros estão num mau nível. Para que o Rodrigo Mora – e não digo apenas agora porque perdi, disse-o quando ganhei – com o seu talento, bem-vindo seja, resolva na área, há outros elementos que chegam a bola até lá, que chegam, correm, perseguem, desagastam o rival. As coisas que falamos apenas sobre resultado, deixo-as de lado. Podemos falar de rendimento, mas de forma mais ampla. Não com esse foco», afirmou Anselmi, no Olival.

O treinador do FC Porto falou aos jornalistas antes da receção ao Moreirense, marcada para esta sexta-feira, às 20h15. Pode acompanhar a partida da 32.º jornada da Liga AO MINUTO no Maisfutebol.

