O treinador do FC Porto, Martín Anselmi, confirmou esta sexta-feira que o médio Vasco Sousa vai estar disponível para o Mundial de Clubes, depois de lesão, estando na fase final da recuperação.

«Doeu-me muito a lesão do Vasco Sousa. É um ótimo rapaz, um profissional de topo, dentro do campo tem uma capacidade de repetir esforços que é única, não é fácil encontrar e é da casa, um portista», referiu Anselmi, em conferência de imprensa, no Olival, na véspera da receção ao Nacional, da 34.ª jornada da Liga.

«A partir daí, com a perda do Vasco, perdemos um perfil que só o Vasco nos dá. Hoje, já fez um pouco de treino com o grupo, está na fase final da recuperação, para estar no Mundial de Clubes. Creio que na próxima semana entrará na última semana de recuperação e, quando voltarmos ao trabalho, vai ser mais um para ajudar para o Mundial de Clubes», concluiu Anselmi.

Vasco Sousa, de 22 anos, sofreu uma fratura no perónio da perna direita, nos instantes finais da vitória do FC Porto ante o Farense (0-1), da 22.ª jornada da Liga, a 16 de fevereiro, após uma falta cometida por Zé Carlos. Em 2024/25, o jovem jogador dos azuis e brancos participou em 15 jogos e fez uma assistência para golo.

O FC Porto, terceiro classificado com 68 pontos, tem praticamente esse posto garantido (vale o acesso direto à fase de liga da Liga Europa) e recebe o Nacional, 13.º classificado com 34 pontos. O jogo tem arbitragem de José Bessa e pode ser seguido, ao minuto, no Maisfutebol.