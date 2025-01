Martín Anselmi, treinador escolhido por André Villas-Boas para suceder a Vítor Bruno no comando técnico do FC Porto, já não orienta o próximo jogo do Cruz Azul no Apertura mexicano, agendado para sábado à noite diante do Puebla.

Nesta quinta-feira à tarde, o técnico argentino terá reunido os jogadores para um churrasco de despedida.

Salen los jugadores de Cruz Azul de La Noria. Martín Anselmi convocó a un asado y por eso salen tarde los futbolistas de La Máquina.

📹 @ilianyAparicio pic.twitter.com/c4vVnoKzw2 — DIARIO RÉCORD (@record_mexico) January 22, 2025

Segundo as informações que estão a ser avançadas pelos principais órgãos de comunicação social do México, Anselmi viaja ainda nesta quinta-feira para Portugal para acertar a transferência para os azuis e brancos, que ao final da tarde (17h45) recebem o Olympiakos para a Liga Europa.

Martín Anselmi ya no dirige el sábado contra Puebla.



Se acabó su etapa como director técnico de @CruzAzul pic.twitter.com/wQyEbUnTzp — Adrián Esparza Oteo💎 (@A_EsparzaOteo) January 22, 2025

Identificado desde há já algum tempo pelo FC Porto, Anselmi é, apesar da juventude, conhecido por ser um treinador rigoroso e disciplinador. Atua preferencialmente com uma linha de três defesas, à semelhança de Ruben Amorim.

Apesar da curta carreira como treinador principal - emancipou-se em 2022 - teve quase imediato, o que faz dele um dos treinadores mais falados da nova vaga sul-americana. Depois de uma curta passagem pelos chilenos Unión La Calera, rendeu Renato Paiva no Independiente del Valle, onde venceu uma Taça Sul Americana, uma Supertaça Sul-Americana e de uma Supertaça do Equador.

Em 2024 chegou ao Cruz Azul, tendo sido finalista vencido do torneio Clausura e semifinalista do Apertura, que terminou em dezembro.