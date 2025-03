O FC Porto regressou na tarde desta terça-feira ao trabalho, no Olival, com quatro novidades na sessão orientada pelo treinador Martín Anselemi.

O guarda-redes Denis Gutu e o avançado Leonardo Vonic, ambos da equipa B, além do médio Tiago Silva e do avançado Leonardo Fajardo (os dois dos sub-19), treinaram com a equipa principal.

Ausências para Anselmi foram os médios Vasco Sousa e Marko Grujic, ambos em tratamento, além dos internacionais Diogo Costa (Portugal), Stephen Eustáquio (Canadá), Danny Namaso (Camarões), Deniz Gül (Turquia) e Samu (Espanha).

O FC Porto volta a treinar no Olival na manhã de quarta-feira.