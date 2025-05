O FC Porto chegou a acordo com o Cruz Azul para terminar o diferendo pela contratação do técnico Martín Anselmi ao clube mexicano.

Segundo avançou o Periodico AM, do México, e entretanto confirmou o Maisfutebol, o acordo levará os dragões a pagarem uma verba a rondar os três milhões de euros, pela quebra de contrato do treinador argentino e restante staff com o clube da capital mexicana.

Anselmi chegou ao FC Porto em janeiro, tendo assinado um contrato por duas épocas e meia.

Pelo facto de o técnico de 39 anos não ter chegado a acordo para a sua saída do Cruz Azul, o clube «cementero» apresentou uma queixa à FIFA, a exigir uma compensação financeira por um valor acima dos cinco milhões de euros.

O FC Porto teve entendimento diferente da verba pela qual deveria compensar o Cruz Azul, que seria mais próxima dos três milhões de euros, e agora chega a acordo por esses valores, colocando um ponto final no diferendo.