O treinador do FC Porto, Martín Anselmi, antecipou esta quarta-feira um início de jogo intenso em Roma, no jogo da 2.ª mão do play-off de acesso aos oitavos de final da Liga Europa (quinta-feira, 17h45).

«É sempre importante marcar primeiro, seria o começo ideal. É um adversário forte, com bons jogadores, boas individualidades, uma equipa que tem a capacidade de defender homem a homem e impor-se nos duelos. Os primeiros minutos vão ser muito intensos, mas estamos preparados para fazermos o nosso jogo. Treinámos bem. Esperamos que as coisas saiam como temos planeado e fazer um bom jogo», afirmou Anselmi, em conferência de imprensa.

Questionado sobre o facto de a equipa, desde que chegou, marcar sobretudo golos na segunda parte, Anselmi entende que é algo «circunstancial», ambicionando, com naturalidade, que a equipa possa ser mais eficaz e marcar golos antes do intervalo.

«Não tenho explicação para que isso aconteça. Nós queremos marcar nas primeiras partes, mas por vezes, não apenas nos jogos do FC Porto, mas noutros - e vimo-lo na Champions há uns dias - as pernas na segunda parte vão tendo menos energia e isso gera mais espaços», avaliou.

«Uma pressão muito alta, na segunda parte, fica mais complexa e os jogos acabam por abrir. Há jogos em que o adversário defende num bloco baixo e só faz isso durante todo o jogo. Aí a bola parada é importante, para poder abrir o jogo e criar espaços a partir daí. Creio que é circunstancial porque com o Rio Ave merecíamos ter marcado primeiro, com a Roma tivemos a oportunidade mais clara no início do jogo. Se tivesse de dar uma explicação, nos jogos que tivemos, foram muito intensos, com os espaços a aparecerem mais na segunda parte», concluiu.

Nos cinco jogos com Anselmi ao comando, o FC Porto marcou seis golos, todos na segunda parte: um ao Maccabi Tel Aviv, dois ao Rio Ave, um ao Sporting, um à Roma e um ao Farense. Dos quatro sofridos, três foram na primeira parte (Rio Ave, Sporting e Roma) e um na segunda parte (o segundo golo do Rio Ave).