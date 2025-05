A vitória sobre o Moreirense por 3-1 teve o condão de sarar algumas feridas provocadas pela derrota na jornada anterior, na Amadora, fente ao Estrela, que provocou muita contestação à equipa. Mas teve outro mérito: significou a segunda vitória seguida em casa.

Pode parecer coisa pouca, mas é também um sinal do que tem sido o FC Porto nesta temporada: desde 28 de dezembro que a equipa não sabia o que era vencer dois jogos consecutivos no Dragão.

Nessa altura, ainda com Vítor Bruno ao comando, o FC Porto até ganhou oito jogos seguidos perante os seus adeptos: Sp. Braga (2-1), Hoffenheim (2-0), Moreirense (2-0), Estoril, 4-0), Casa Pia (2-0), Midtjylland (2-0), Estrela da Amadora (2-0) e Boavista (4-0).

Depois disso, e já com Martin Anselmi no comando técnico, o FC Porto nunca mais conseguiu ganhar dois jogos consecutivos em casa. Até agora, que venceu o Famalicão (2-1) e o Moreirense (3-1).

Refira-se, de resto, que as dificuldades para ganhar dois jogos não são nada de novo na vida de Martin Anselmi. O treinador já não o fazia há meio ano. Mesmo contado os jogos ao serviço do Cruz Azul, do México, Anselmi conseguiu pela últimas vez dois triunfos consecutivos em casa no início de de novembro: 2-0 ao Santos Laguna e 4-0 ao Juérez.