Martin Anselmi já viajou para a Argentina.

O ainda treinador do FC Porto, recorde-se, não conta para a nova temporada e foi nesse sentido demitido por André Villas-Boas, mas continua com contrato válido com a SAD azul e branca.

Nesse sentido, Anselmi viajou esta segunda-feira à noite para Buenos Aires, para descansar e cumprir um período de férias, enquanto os empresários se mantêm disponíveis para negociar com o FC Porto.

Até agora, essas negociações ainda não tiveram início, esperando-se que as primeiras conversas para um acordo de rescisão comecem por estes dias.

Recorde-se que o FC Porto já tem acordo com Francesco Farioli para ser o próximo treinador, devendo a contratação ser anunciada nos próximos dias.