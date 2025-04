Os médios Marko Grujic e Vasco Sousa, em tratamento e trabalho de ginásio, além do extremo William Gomes, que evoluiu para treino condicionado, segundo informação oficial prestada pelo FC Porto, são os nomes no boletim clínico dos azuis e brancos, no arranque da preparação para o jogo da 31.ª jornada da Liga, ante o Estrela da Amadora.

O treinador do FC Porto, Martín Anselmi, orientou o treino na tarde desta segunda-feira, no regresso aos trabalhos após a vitória por 2-1 ante o Famalicão, na passada sexta-feira, no duelo da 30.ª jornada da Liga.

O regresso ao Olival aconteceu depois de uma noite em que alguns jogadores do FC Porto estiveram na festa do 23.º aniversário do defesa Otávio Ataíde, situação que levou à instauração de processos disciplinares, por parte do FC Porto, a quatro jogadores, por não ter sido respeitado a hora de recolher obrigatório: entre os atletas, estão Otávio, Tiago Djaló e William Gomes.

De resto, apurou o Maisfutebol que o FC Porto equaciona mesmo a saída imediata de Tiago Djaló.

O Estrela-FC Porto, que tem como palco o Estádio José Gomes, está marcado para as 20h30 de sábado e pode ser seguido, ao minuto, no Maisfutebol.