Terminou sem fumo branco a reunião desta tarde entre a direção do FC Porto e Martín Anselmi.

O presidente dos dragões, André Villas-Boas, esteve reunido com o treinador no Estádio do Dragão e comunicou a intenção de avançar para o fim da ligação entre as partes, contudo, apesar de ter o destino traçado, para já, o argentino ainda é o técnico da equipa.

Dada a desilusão com a prestação do FC Porto no Mundial de Clubes, com a eliminação na fase de grupos com apenas dois pontos, a decisão da direção do FC Porto está tomada e passa por rescindir contrato com Martín Anselmi e a sua equipa técnica, sabe o Maisfutebol.

A cisão entre as partes só ainda não ficou selada na reunião desta quarta-feira porque o treinador exige receber a totalidade do valor do contrato assinado em janeiro e que o vincula aos dragões até junho de 2027.

Em maio, recorde-se, o FC Porto comunicou à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) o pagamento de 3,1 milhões de euros ao Cruz Azul para compensar a rescisão de Anselmi e da restante equipa técnica com o clube mexicano. De resto, despedir o argentino de 39 anos custará cerca de sete milhões aos cofres do emblema azul e branco.

Importa ainda dizer que Jorge Costa, diretor do futebol profissional, e Andoni Zubizarreta, diretor desportivo, também estiveram no Dragão para debater o futuro da equipa com toda a cúpula do futebol.

Na última noite, recorde-se, a comitiva do FC Porto que regressou do Mundial de Clubes foi recebida com muita contestação de algumas dezenas de adeptos, junto ao Aeroporto Francisco Sá Carneiro.

[artigo atualizado às 23h38]