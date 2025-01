Iván Marcano, Martim Fernandes e Marko Grujic continuam de fora na equipa do FC Porto, no treino de véspera para o jogo contra o Maccabi Tel Aviv, da 8.ª e última jornada da fase de liga da Liga Europa, no qual também não esteve Wendell, que está de saída para o São Paulo.

Nos 15 minutos de treino aberto à comunicação social, no Olival, a equipa treinada pelo argentino Martín Anselmi surgiu no relvado e, no imediato, arrancou a sessão matinal com exercícios com bola.

Para o jogo que vai realizar-se em Belgrado, na Sérvia, que vai marcar a estreia de Anselmi no comando técnico, Nehuén Pérez e Samu também são baixas, devido a castigo.

Por outro lado, em relação ao último jogo oficial, o empate ante o Santa Clara no domingo (1-1) para a Liga, os médios Stephen Eustáquio e Nico González estão de volta: cumpriram jogo de suspensão ante os açorianos.

Pelas 15 horas, o FC Porto parte para a Sérvia, estando a conferência de imprensa de antevisão marcada para as 19 horas, com o treinador Martín Anselmi e o guarda-redes Diogo Costa.

Os azuis e brancos ocupam o 25.º lugar, fora de zona de apuramento, com oito pontos, mas sabem que uma vitória garante o apuramento para o play-off. O Maccabi é 29.º classificado, com seis pontos, tendo ainda hipóteses de apuramento, mas muito escassas.

O FC Porto defronta o Maccabi Tel Aviv a partir das 20 horas de quinta-feira, no Estádio Partizan, casa emprestada da equipa israelita nos duelos europeus. Siga o jogo, ao minuto, no Maisfutebol.