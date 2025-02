O central Iván Marcano, o lateral-direito Martim Fernandes e o médio Marko Grujic, todos em tratamento, são baixas no FC Porto para a visita ao Rio Ave, da 20.ª jornada da Liga (segunda-feira, 20h45).

Segundo informação prestada pelo FC Porto no seu sítio oficial, os três jogadores continuam no boletim clínico e não contam para o treinador Martín Anselmi, na visita a Vila do Conde.

De novo integrados com a equipa principal, tal como no sábado, estiveram o guarda-redes de 17 anos Denis Gutu e o lateral-esquerdo de 23 anos André Lopes, da equipa B, na manhã deste domingo.

Em relação ao jogo com o Maccabi Tel Aviv, da Liga Europa, Anselmi já vai poder contar com o central Nehuén Pérez e com Samu, que cumpriram jogo de suspensão. Quanto a Samu, é mesmo um regresso depois de dois jogos de castigo, já que, para a Liga, também cumpriu jogo de suspensão ante o Santa Clara.