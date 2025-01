O presidente do FC Porto, André Villas-Boas, confirmou esta quinta-feira as negociações com o Cruz Azul, do México, para a contratação do treinador argentino Martín Anselmi.

«Estamos num processo de negociação e de conversas com o Cruz Azul para a desvinculação do treinador Martín Anselmi do seu clube. Não queria prolongar muito, porque as conversas seguem, no sentido de chegar a bom porto uma negociação. Há cláusulas no seu contrato relativamente a clubes europeus de determinado valor e de outros clubes de outro valor», referiu Villas-Boas, na sala de imprensa do Estádio do Dragão, após a derrota por 1-0 ante o Olympiakos, em jogo da 7.ª jornada da fase de liga da Liga Europa.

«Estamos em conversas com o departamento jurídico do Cruz Azul para chegar a bom porto nestas negociações e para libertar o treinador. Isto é uma negociação, temos o desejo que se venha a juntar a nós, compreendemos que o Cruz Azul queira defender os seus interesses e continuamos a falar com o clube para terminar essas negociações», disse ainda o presidente do FC Porto, que representou o clube na reação à derrota com os gregos.

Tal como noticiou o Maisfutebol na quarta-feira, o treinador de 39 anos é o escolhido para suceder a Vítor Bruno no comando técnico dos azuis e brancos.

O treinador interino do FC Porto, José Tavares, não compareceu na sala de imprensa para a habitual conferência dada por parte do treinador após os jogos.