O presidente do FC Porto, André Villas-Boas, e o treinador Martín Anselmi, reúnem na tarde desta quarta-feira e em cima da mesa está o futuro do técnico argentino nos azuis e brancos, apurou o Maisfutebol.

O nosso jornal confirmou também que, nesta altura, ainda não há qualquer decisão tomada. Porém, há conversas entre as partes no sentido de avaliar o futuro do treinador, que tem contrato até 2027. A informação sobre a possível saída de Anselmi foi avançada inicialmente esta quarta-feira pelo jornalista Rui Santos.

A reunião surge na sequência do regresso a Portugal, na noite de terça-feira, após a participação no Mundial de Clubes, prova na qual o FC Porto foi eliminado na fase de grupos, somando dois pontos no grupo A: empatou com o Palmeiras (0-0), perdeu com o Inter Miami (2-1) e empatou com o Al Ahly (4-4).

A chegada do FC Porto a Portugal ficou, na última noite, marcada pela contestação de algumas dezenas de adeptos, junto ao Aeroporto Francisco Sá Carneiro.

De recordar que, em maio, o FC Porto comunicou à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) que chegou a acordo com o Cruz Azul, anterior clube de Anselmi, para o pagamento de 3,1 milhões de euros de compensação pela saída do argentino do clube mexicano, bem como da restante equipa técnica que seguiu para o FC Porto.

Por outro lado, a continuidade do diretor de futebol profissional do FC Porto, Jorge Costa, não está em causa nesta altura, sabe o nosso jornal.