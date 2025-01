Martín Anselmi vai ser apresentado oficialmente como treinador do FC Porto esta segunda-feira, às 12h00.

Depois do anúncio no site oficial e em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), os dragões vão apresentar o técnico argentino no Museu do clube, em conferência de imprensa.

Anselmi, de 39 anos, assinou um contrato válido por duas épocas e meia com o FC Porto, após uma rescisão marcada por diferendos com os mexicanos do Cruz Azul, que certamente será um dos temas da apresentação.