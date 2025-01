O argentino Martín Anselmi é, neste momento, o treinador favorito de André Villas-Boas para assumir o comando técnico do FC Porto.

A notícia foi avançada inicialmente pela ESPN México e entretanto confirmada pelo Maisfutebol, que apurou que para a escolha do técnico argentino de 39 anos do Cruz Azul foi determinante a indicação de Jorge Costa.

Anselmi é agenciado por Hugo Cajuda, o mesmo empresário português que representava enquanto técnico o agora diretor para o futebol do FC Porto.

O argentino está neste momento tem negociações avançadas para vir a ser o sucessor de Vítor Bruno no comando técnico dos dragões, que estão em negociações avançadas com o técnico e para consumarem a contratação têm de acertar os termos da rescisão com o Cruz Azul.

Anselmi começou a carreira como treinador principal em 2022, ano em que conquistou a Taça Sul-Americana pelo Independiente del Valle, clube equatoriano pelo qual conquistou também a Recopa (Supertaça) Sul-Americana e também a Supertaça do Equador. Em 2023/24, o treinador argentino assumiu o comando técnico do Cruz Azul, onde é treinador do lateral ex-FC Porto Jorge Sánchez.