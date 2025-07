Se, após a derrota com o Benfica, em abril, já dava para perceber que o FC Porto tinha mudado para pior, com o fim da era Martín Anselmi e uma amostra parecida com a de Vítor Bruno, constata-se que o argentino perde em toda a linha para a primeira aposta de André Villas-Boas.

LEIA MAIS: FC Porto em negociações para rescindir com Anselmi

Os dois treinadores não venceram em 11 jogos, mas existe uma diferença. Enquanto Anselmi disputou 21 partidas, Vítor Bruno esteve no banco em 29 ocasiões.

No total, o técnico argentino nem sequer venceu metade dos jogos e obteve uma média de 1.71 pontos por partida, ao passo que o antecessor esteve à beira dos dois pontos por jogo (1.97).

A equipa do FC Porto também marcava mais com Vítor Bruno e tinha um registo defensivo melhor. Com o antigo adjunto de Sérgio Conceição, os dragões marcaram, em média, mais de dois golos por jogo, uma métrica que ficou muito aquém na era Anselmi (1.52). Nos golos sofridos, há maior equilíbrio (1.04 por jogo contra 1.09), mas o argentino também perde neste parâmetro.

Segundo os dados do SofaScore, parceiro do Maisfutebol, é possível ver ainda que o FC Porto rematou, em média, menos quatro vezes por jogo sob a orientação de Anselmi. Consequentemente, o número de grandes oportunidades também foi mais baixo.

Outro dado que revela os problemas da equipa azul e branca prende-se com as oportunidades concedidas aos adversários. O ex-Cruz Azul nunca conseguiu alcançar solidez defensiva e, com ele no banco, os adversários criaram, em média, 2.57 grandes oportunidades em cada partida. Com Vítor Bruno, o registo foi de apenas 1.41.

O primeiro técnico de Villas-Boas também assegurou a baliza a zeros em mais de metade dos jogos, a passo que Anselmi ficou-se pelos 33,3 por cento. E até na posse de bola a equipa portista estava melhor com Vítor Bruno.

Balanços feitos, e sabendo que é bem mais fácil julgar depois de as coisas acontecerem, Anselmi foi uma aposta falhada do FC Porto e o antecessor, que foi alvo de muita contestação antes do despedimento, até apresentava um rendimento muito superior. Está agora lançado o desafio a Francesco Farioli, o italiano que vai assumir as rédeas do FC Porto em 2024/25.