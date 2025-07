O FC Porto comunicou à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) que está em negociações para terminar a ligação contratual com o treinador Martín Anselmi.

«O Futebol Clube do Porto – Futebol, SAD (“FC Porto”) informa o mercado, os seus Associados, Adeptos e Simpatizantes, bem como o público em geral, que iniciou negociações com o treinador Martin Anselmi para a cessação do contrato de trabalho desportivo que vigorava desde janeiro de 2025», lê-se na nota dos dragões.

Anselmi, como o Maisfutebol escreveu, viajou na segunda-feira à noite para a Argentina, para usufruir de um período de férias, enquanto os empresários negoceiam a rescisão.

O sucessor de Anselmi será Francesco Farioli, que já tem um acordo com a SAD azul e branca e que deverá ser oficializado em breve como novo técnico da equipa portista.

Logo após a participação no Mundial de Clubes, que culminou com a eliminação na fase de grupos e sem qualquer vitória, André Villas-Boas reuniu a cúpula do futebol portista e também se juntou com Anselmi no Estádio do Dragão para comunicar o despedimento. Na altura, o técnico de 39 anos manifestou-se intransigente em receber a totalidade do valor do contrato assinado em janeiro, com fim em junho de 2027.

Em maio, recorde-se, a SAD do FC Porto já tinha desembolsado 3,1 milhões de euros para compensar a rescisão de Anselmi e da restante equipa técnica com o Cruz Azul.

O treinador argentino cumpriu apenas 21 jogos ao serviço do FC Porto, com um registo de dez vitórias, seis empates e cinco derrotas, naquela que foi a sua primeira experiência no futebol europeu.