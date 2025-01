Depois da novela, agora é oficial: Martín Anselmi é o novo treinador do FC Porto.

Os dragões informaram que o argentino assinou um contrato de duas temporadas e meia, ou seja, válido até 2027. O sucessor de Vítor Bruno, que já tinha assistido ao empate com o Santa Clara (1-1) no Estádio do Dragão, será apresentado ainda esta segunda-feira.

𝗠𝗶 𝗰𝗮𝘀𝗮 𝗲𝘀 𝘀𝘂 𝗰𝗮𝘀𝗮 💙💪

Bienvenido, 𝑴𝒂𝒓𝒕𝒊́𝒏 𝑨𝒏𝒔𝒆𝒍𝒎𝒊 🇦🇷#AnselmiDragão pic.twitter.com/Q2fSJJC8rq — FC Porto (@FCPorto) January 27, 2025

O técnico de 39 anos terá como adjuntos o espanhol Luis Pastur e o argentino Facundo Oreja. Também traz consigo o preparador físico uruguaio Diego Bottaioli, enquanto o argentino Darío Herrera e o português Diogo Almeida (treinadores de guarda-redes) completam a nova equipa técnica dos azuis e brancos.

Anselmi: o «louco inteligente e metódico» que vai ser o novo timoneiro do Dragão

Entusiasta de Marcelo Bielsa, Anselmi formou-se em jornalismo, mas nunca exerceu a profissão. Foi analista de vídeo no Independiente e treinou o Excursionistas no início da carreira. Também integrou a equipa técnica do Atlanta, antes de sair da Argentina para treinar a equipa B do Universidad Católica, do Equador. Voltou a ser adjunto nos equatorianos do Independiente del Valle e também nos brasileiros do Internacional, antes de prosseguir, definitivamente, a carreira a solo.

Treinou os chilenos do Unión La Calera e, em 2022, sucedeu ao português Renato Paiva com um regresso ao Independiente del Valle. No ano passado, assinou pelo Cruz Azul, cimentou o seus 3-4-3 e levou a equipa à final do campeonato, com um recorde de pontos para o clube.

A saída de Anselmi do Cruz Azul foi bastante conturbada. O treinador viajou para Portugal quando foi informado pelo FC Porto de que havia acordo, mas o emblema mexicano nega que os dragões tenham depositado o valor da cláusula de rescisão. De resto, os dois clubes têm um entendimento diferente quanto a este parâmetro. Apesar das ameaças de sanções, o argentino rescindiu o contrato e é esperado que os «cementeros» avancem para a FIFA e, depois, seja acertado o valor a pagar ao clube mexicano.

Anselmi já conquistou quatro títulos na carreira, todos eles ao serviço do Independiente del Valle: uma Taça do Equador (2022), uma Supertaça do Equador (2023), uma Taça Sul-Americana (2022) e uma Supertaça Sul-Americana (2023).

Anselmi é o quinto argentino a comandar o FC Porto, depois de Eladio Vaschetto (1947-1952), Alejandro Scopelli (1948-1949), Francisco Reboredo (1949-1962) e Lino Taioli (1952/53). O FC Porto não tinha um técnico estrangeiro desde a saída do espanhol Julen Lopetegui, em janeiro de 2016.

O FC Porto está há cinco jogos sem vencer e as duas últimas partidas foram sob o comando interino de José Tavares, diretor da formação. Os dragões ocupam o terceiro lugar da Liga, com 41 pontos, os mesmos do Benfica, mas a seis do líder, o Sporting. Já eliminados da Taça de Portugal, os azuis e brancos também não conseguiram conquistar a Taça da Liga e ainda lutam pela continuidade na Liga Europa.