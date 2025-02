Martín Anselmi não desperdiça qualquer minuto para transmitir os seus métodos à equipa. A tal ponto que o pós-clássico teve direito a uma mini-sessão treino no relvado do Dragão.

Esta noite, já com o estádio com as bancadas vazias, os suplentes do jogo frente ao Sporting tiveram de puxar pelo físico, sob a orientação do staff técnico de Anselmi, enquanto este se dirigia para a sala de imprensa para fazer o rescaldo do jogo.

Cláudio Ramos, Deniz Gül, Vasco Sousa, Zaidu e Tomás Pérez, que não foram utilizados, fizeram uma sessão mais intensa, enquanto Gonçalo Borges, William Gomes, Fábio Vieira e Danny Namaso – o autor do 1-1 –, que foram a jogo, fizeram trabalho de recuperação.

O empate no clássico mantém o Sporting no topo, com 51 pontos, mais oito do que o FC Porto (3.º).