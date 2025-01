Martín Anselmi já está na cidade do Porto.

O técnico argentino de 39 anos chegou às 6h40 ao aeroporto Francisco Sá Carneiro, num voo proveniente de Madrid, e tinha à sua espera na porta VIP dois responsáveis do FC Porto: o diretor desportivo Andoni Zubizarreta e o diretor para o futebol Jorge Costa.

Anselmi viajou com a família e dos adjuntos desde a Cidade do México, tendo feito escala na capital espanhola, onde chegou às 23 horas de sexta-feira.

À chegada, alguns adeptos do FC Porto mostraram o apoio ao treinador, tal como aconteceu em Madrid.

Martín Anselmi ficará instalado no Palácio do Freixo, junto ao Douro, a três quilómetros do Estádio do Dragão, e vai assistir ao lado do presidente portista André Villas-Boas à receção ao Santa Clara, este domingo, às 18 horas, a contar para a 19.ª jornada da Liga.

O Cruz Azul contesta a saída do técnico, tendo revelado que não há acordo e que irá recorrer às instâncias judiciais.