O treinador argentino Martin Anselmi chegou a Madrid perto das 23 horas desta sexta-feira, tendo aterrado no Aeroporto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, oriundo do México.

O técnico de 39 anos, que está na iminência de tornar-se o sucessor de Vítor Bruno no comando técnico do FC Porto, viaja para o Porto na manhã de sábado bem cedo.

À chegada, no aeroporto, Anselmi foi recebido por cerca de meia dúzia de adeptos do FC Porto.

«Falo quando chegar. Não é o momento de falar», disse Anselmi, numa altura em que lhe foi colocado um cachecol do FC Porto ao pescoço.

Nas últimas horas, o presidente do Cruz Azul falou sobre a saída de Anselmi do clube mexicano, tomando uma posição sobre a situação e referindo que pediu paciência ao treinador, que diz ter decidido «fazer as malas», apontando ainda que as propostas foram «uma ofensa».