Martín Anselmi está de viagem para a cidade do Porto e já terá uma alojamento de luxo à sua espera.

Trata-se de uma suite no Pestana Palácio do Freixo, junto ao Rio Douro e a escassos três quilómetros do Estádio do Dragão.

O quarto tem vários presentes relacionados com os dragões, como camisolas personalizadas com o nome do futuro técnico, uma garrafa de vinho do Porto especialmente engarrafada para o argentino de 39 anos e também cachecóis e peluches da mascote portista Draco, para os dois filhos do treinador, que têm os respetivos berços já preparados.

Um refúgio de tranquilidade para o ainda treinador do Cruz Azul, que assumirá funções nos próximos dias no FC Porto. Anselmi deixou esta sexta-feira a Cidade do México e chega a Madrid às 23h30, depois de um voo de cerca de 10 horas. Este sábado é esperado no Porto, depois de apanhar ligação da capital espanhola às primeiras horas da manhã.

O vídeo, a que o Maisfutebol teve acesso, terá sido divulgado por um funcionário do hotel e partilhado pela rede social Whatsapp.