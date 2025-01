Após dias de polémica e de muita tinta correr nos dois lados do Atlântico, André Villas-Boas explicou a contratação de Martín Anselmi pelo FC Porto e o desentendimento com o Cruz Azul, que poderá acabar na FIFA.

«Comunicámos o interesse na contratação do Martín Anselmi à direção do Cruz Azul. Entrámos numa negociação. Eu com o presidente, numa chamada, e o Martín com o diretor desportivo. Chegámos a um acordo quanto à sua saída e depois houve um desaparecimento e um silêncio da parte do Cruz Azul que não podemos compreender. Demos seguimento à sua contratação, o que valida para nós a sua rescisão de contrato com o Cruz Azul, que sentir-se-á de outra forma. Os processos correrão os seus trâmites normais. Veremos até onde nos levam. Hoje, o Martín virou a página Cruz Azul e tornou-se treinador do FC Porto», explicou o presidente do FC Porto na apresentação do novo técnico, que decorreu no Museu do FC Porto, no Estádio do Dragão.

A cerimónia que arrancou com as «boas-vindas» de André Villas-Boas, que agradeceu os contributos de Vítor Bruno, «uma pessoa que se dedicou de corpo e alma ao FC Porto», reconhecendo a «ferida aberta» pela demissão, bem como ao interino José Tavares, «pela sua coragem e dedicação ao clube».

«Com o Martín Anselmi iniciamos um projeto que temos para o clube, com um futebol arrojado. Vai encher de alma o FC Porto, estamos muito ansiosos para que ele construa a suas equipas. Vai conhecer os jogadores hoje à tarde e depois vai começar a construir o seu futebol virado para o ataque na busca de troféus», destacou Villas-Boas, recordando o jogo da véspera com o Santa Clara, no Dragão, que a que o novo treinador já assistiu na tribuna.

«O que para nós é inegociável é o esforço. Por isso é que a equipa foi aplaudida no final do jogo [com o Santa Clara]. É isso que exigimos de ti, Martín, que as equipas dignifiquem o FC Porto e tragam muitas vitórias», acrescentou ainda Villas-Boas, concluindo: «O FC Porto tem uma história de sucesso com pessoas que vieram do teu país e temos a certeza de que também terás muito sucesso. Estamos seguros de que és o líder que precisávamos.»