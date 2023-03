O Flamengo avançou nas conversas para contratar Mateus Uribe a custo zero em junho. O Maisfutebol apurou que o emblema brasileiro oferece um salário de aproximadamente três milhões de euros limpos por temporada ao médio do FC Porto.



A proposta do Rubro-Negro inclui ainda carro, moradia e um prémio de assinatura também na casa dos três milhões de euros. A negociação está a ser conduzida diretamente pelos representantes do próprio internacional colombiano.



Agora com a forte concorrência do Brasil, o FC Porto tem encontrado cada vez mais dificuldades para garantir a renovação de Uribe, cujo contrato acaba ao término da atual temporada - os dragões estão dispostos a estender o vínculo do jogador por mais três épocas (até junho de 2026).



Também na mira do América do México, Mateus Uribe, que está perto de completar 32 anos (21 de março), atua no futebol português desde 2019. Conquistou nove títulos, com destaque para duas Ligas (2019/20 e 2021/22).